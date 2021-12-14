Батыр Эмеев обсудил реализацию проекта Строительство горно-обогатительного комбината по обогащению кварцевых песков»

Реализацию инвестпроекта «Строительство горно-обогатительного комбината по обогащению кварцевых песков» обсудили на совещании под руководством врио первого вице-премьера РД Батыра Эмеева. Проект нацелен на обеспечение кварцевым песком предприятий стекольной промышленности Дагестана. Общая стоимость проекта составляет четыреста шестьдесят миллионов рублей. По словам Батыра Эмеева, создание собственной сырьевой базы для стекольной промышленности позволит повысить конкурентность дагестанской стекольной продукции. В рамках совещания, профильным министерствам было поручено проработать вопрос о выделении участка в Карабудахкентском районе Дагестана.

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