Баттал Батталов сообщил об имеющемся запасе продовольствия в республике от месяца до полугода

Под руководством Сергея Меликова состоялось заседание Совета по развитию агропромышленного комплекса. В работе заседания принял участие министр сельского хозяйства и продовольствия республики Баттал Батталов. По словам министра, в регионе имеется необходимый запас продовольствия по различным видам продукции от одного месяца до полугода. При первой необходимости поставщики обеспечивают завоз в необходимых объемах. Наряду с этим, осуществляется ежедневный мониторинг цен, а в целях стабилизации стоимости основных видов продукции проводятся сельскохозяйственные ярмарки. Очередная из них запланирована в Махачкале на 9 апреля.

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