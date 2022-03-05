Баттал Батталов: «Дагестан имеет достаточно запасов муки»

Как отмечает руководитель Минсельхозпрода РД Баттал Батталов, на заседании Оперштаба по обеспечению устойчивости развития экономики региона.

Так, по словам Баттала Батталова, запасы муки в республике ориентировочно составляют 2,5 тыс. тонн, в том числе около 250 тонн на 15 основных предприятиях хлебопекарной промышленности.

«В случае необходимости установленные мощности хлебопекарных предприятий республики позволяют увеличить производство более чем в 2 раза (фактическая мощность 57 тонн/смену)», – отметил министр аграрного ведомства.

Что касается ситуации с ценами на хлеб и поддержки производителей хлебопекарной продукции председатель Правительства Абдулмуслим Абдулмуслимов напомнил, в текущем году в рамках государственной поддержки в этом направлении из федерального бюджета выделана субсидия в размере 108 млн рублей.

По его словам, производители хлеба воспользоваться этими мерами не спешат.

«Пекарням надо объяснить, что выделяемые средства в рамках господдержки необходимо направить на сдерживание цен на рынке, а не поднимать цены на 2 рубля. Более того есть понимание, что Министерство сельского хозяйства РФ в этом году может удвоить выделенную сумму, поэтому поручаю всем ответственным лицам построить работу на должном уровне», – сказал премьер-министр.

Источник: РИА «Дагестан»