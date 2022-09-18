Баннер с изображением Героя России дагестанца Нурмагомеда Гаджимагомедова установили в Москве

На фасаде Музея военной формы на Большой Никитской разместили портрет Нурмагомеда Гаджимагомедова, героически погибшего при выполнении служебно-боевых задач в ходе специальной военной операции.

Получив ранение, офицер-десантник до последнего руководил своими бойцами, а затем подорвал гранатой себя и окруживших его боевиков.

Указом Президента России Владимира Путина ему было присвоено звание Героя России посмертно. Таким образом, дагестанец стал первым Героем России с начала проведения СВО.

Отметим, с февраля 2022 года этого звания удостоены три дагестанца:

🎖Нурмагомед Гаджимагомедов;

🎖Эседулла Абачев и

🎖Энвер Набиев.

Напомним, накануне Сергей Меликов лично поздравил Энвера Набиева с высокой наградой.