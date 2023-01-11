Банкинг в соответствии с нормами ислама

В Дагестане с 1 февраля 2023 года запустят эксперимент по исламскому банкингу. Он продлится два года.

Комментируя эту новость, общественный деятель, директор ДРО Российского общества «Знание», член Союза писателей РФ и Союза журналистов РФ Саид Ниналов отмечает: «Схема простая и понятная. Будем надеяться, что шаг за шагом она заработает. Правда, есть маржа банков, ниже которой нельзя опускаться. Если баланс клиенты будут выдерживать, то схема логичная и стабильная. Для многих истинно верующих людей она соответствует правилам Ислама. И, как правило, люди, верующие по-настоящему, работают в рамках закона, не ищут обходных путей, что важно для реализации системы исламского банкинга».

Главное, что принцип работы этой финансовой организации опирается на религиозный фундамент, который разработан в соответствии с нормами шариата. В условиях антироссийских санкций, исламский банкинг будет способствовать финансово-экономическому партнерству, развитию роста сотрудничества России с исламскими странами.

Абдурахман Манафов, зам.гл. редактора газеты «Вести Агула»