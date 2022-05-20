Банк России проводит две выставки в рамках акции «Ночь музеев»

21 мая Банк России примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев». В историческом парке «Россия моя история» откроются две экспозиции: «Драгоценный мир живой природы» и «100 лет Дагестанской конторе Государственного банка».

Фотовыставка «Драгоценный мир живой природы» позволит жителям Дагестана познакомиться с фоторепродукциями памятных монет Банка России, посвященных исчезающим представителям фауны.

В экспозицию вошли увеличенные изображения золотых и серебряных монет из серий «Красная книга» и «Сохраним наш мир». Всего в двух сериях отчеканены более 150 монет из драгоценных металлов.

Кроме того, в ходе акции «Ночь музеев» посетители мультимедийного комплекса могут познакомиться с историей становления Дагестанской конторы Госбанка. На выставке также будут представлены монеты и банкноты, выпущенные Госбанками РСФСР, СССР и Банком России с 1921 по 2021 годы.