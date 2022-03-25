Байрамбек Магомедов: «Сергей Меликов дает знать, что он в полном контакте с народом»

Главный редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Магомедов Байрамбек Бейдуллаевич поделился своим мнением о предстоящем выступлении Главы Дагестана Сергея Меликова на очередной сессии Народного Собрания РД 31 марта 2022 года.

«Для Дагестана это одна из новых форм связи Главы РД с народом.

Сегодня Сергей Меликов заблаговременно извещает общественность подотчетного региона о том, что он подводит своего рода черту под процессом создания своей команды единомышленников как единого, слаженного механизма.

Глава региона через свои страницы в соцсетях постоянно извещает людей о своей деятельности, но выступление перед народными избранниками будет иметь большую действенность. Сергей Меликов из данного посыла своего дает знать всему дагестанскому обществу, что он ощущает его пульс, он в курсе работы всего его сложного механизма. И тем самым дает знать, что он и собранная им команда профессионалов и далее будет в полном контакте с народом строить и развивать современный Дагестан», — заключает эксперт регионального «Экспертного Клуба».

Думаю, выступление Главы региона на этой сессии будет носить программный характер по определению и реализации намеченных стратегических задач, стоящих перед республикой.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»