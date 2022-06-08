Байрамбек Магомедов: «Развитие туриндустрии нужно реализовать комплексно»

Откликаясь на заявление Главы РД Сергея Меликова, что в Дагестане появится колледж для подготовки специалистов среднего звена в сфере туризма, эксперт, главный редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Байрамбек Магомедов констатирует: «Необходимое и своевременное решение Главы РД. Если уж так серьезно и основательно взялись в нашей республике за развитие туриндустрии, то нужно его реализовать комплексно.

Ведь в тесном контакте, взаимодействии с туристами нужны не любители, а профессионалы, обученные, с знаниями о родном крае, подкованные. Компетентный, вежливый, галантный гид — это своего рода эталон уровня развития сферы туруслуг.

-И этому можно только учить, обучить в специализированных, профильных образовательных учреждениях, которые выпустят дипломированных профессионалов», — заключает редактор издания.

Учитывая специфику туристического сервиса Дагестана, сегодня наиболее востребованными в этой отрасли станут специалисты среднего звена. Поэтому глава региона и обратил особое внимание на подготовку кадров среднего профессионального образования и принято решение для строительства в регионе своего учебного заведения для подготовки специалистов среднего звена в сфере туризма.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»