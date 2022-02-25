Байрамбек Магомедов: «Наше дело правое и в этом наша сила!»

Официальное обращение Главы Дагестана Сергея Меликова прокомментировал главный редактор республиканской газеты «Рутульские новости» Байрамбек Магомедов:

«Сегодня, когда Президент РФ В.В.Путин принял вынужденное, но взвешенное решение по проведению специальной военной операции, Глава РД С.Меликов официально выступил с комментарием в поддержку столь серьезного шага нашей страны на мировой арене.

Сергей Меликов подробно обрисовал сложившуюся ситуацию и отмечает, что данный шаг направлен как на защиту интересов Росси, так и на защиту самих граждан соседней Украины от многолетнего засилья националистического меньшинства. Причем, что еще более бедственно находящегося под внешним управлением, называя их марионетками.

И мы, граждане России, должны еще более быть сплоченными вокруг Президента России и Главы Дагестана.

В данное время враждебные деяния недружественных нам стран не оставили другого пути, кроме как военный. И потому мы должны верить в свою армию и руководство, в то, что общество в ДНР И ЛНР, в самой Украине будет очищено от дестабилизирующих элементов и будет жить с нами в традиционной дружбе и добрососедстве.

Наше дело правое и в этом наша сила!», — резюмировал в заключение эксперт.

Россия не может спокойно смотреть и ждать, когда под боком страна, нацистское руководство которого под диктовку США угрожает русскому и российскому населению Донбасса геноцидом, а России — ядерным оружием, которое она способна произвести и пустить в ход против России.

Абдурахман Манафов, зам. гл. редактора газеты «Вести Агула»