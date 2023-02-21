Байрам Абдуллаев: «Особо запомнились слова: «Все молитвы на разных языках — за Победу, за боевых товарищей, за Родину!» 

Главный редактор газеты «Нур» Байрам Абдуллаев прокомментировал Послание Президента России.

«Посмотрел Послание Президента России к Федеральному Собранию РФ на одном дыхании.

Глава государства в своем двухчасовом выступлении охватил все сферы развития страны и высказал видение ситуации, как в стране, так и в мире, а также поставил приоритеты и задачи на ближайшее время.

Президент признал сложным и рубежным нынешнее время и отметил, что спецоперация началась для защиты России и ликвидации нацисткой угрозы.

«США и НАТО развязали войну и мы используем все силы, чтобы ее остановить. Мы не воюем с народом Украины, он стал заложником киевского режима и западных хозяев, которые оккупировали эту страну», — подчеркнул он.

Владимир Путин особо отметил о мерах поддержки участников СВО и их семей. Для этого он предложил создать специальный фонд помощи, создание которой не снимает ответственность с глав региона.

Говоря об экономических рисках и избавления экономики страны от зависимости Запада, он отметил, что будем развивать внешнеэкономические связи и выстраивать новые логистические коридоры, и что бизнес должен действовать в российской юрисдикции и это базовый принцип.

Путин предложил вкладывать деньги внутри страны и в добровольные пенсионные накопления.

Много было сказано о поддержке культуры, образования, науки, здравоохранения, малых городов и сельских территорий, а также молодых семей и малообеспеченных слоев населения.

Главные фразы Послания, которые я уловил:

— фронт сейчас проходит через сердца миллионов наших людей;

— все молитвы на разных языках — за Победу, за боевых товарищей, за Родину!

— Россия ответит на любые вызовы;

— правда за нами;

— мы все должны соединить согласовать свои усилия ради поддержки одного высшего права-права России быть сильной;

— мы защитим наших детей от деградации и вырождения.

И самое главное что сказал Владимир Путин: «Россия — открытая страна, но при этом самобытная цивилизация. Ее нам передали предки, а мы должны сохранить и передать потомкам. Будем опираться на свои традиции и ценности. Спасибо за сплочённость, выручку. Россия ответить на любые вызовы, потому что мы одна страна, один сплочённый народ, уверенный в своих силах. Правда за нами», — сказал руководитель издания.