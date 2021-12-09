Байрам Абдуллаев: «Медиафорум будет полезен не только для журналистов, но и для тех людей, которые интересуются издательской деятельностью»

Сегодня, 9 декабря, в Дагестане стартовал медиафорум «Региональные СМИ в условиях новой цифровой реальности: векторы развития», организованный Министерством информации и печати РД. Журналисты республики и приглашенные гости с утра собрались в Историческом парке Махачкалы, где будет проходить официальное открытие форума с участием Главы Дагестана Сергея Меликова, заместителя гендиректора ТАСС Михаила Калмыкова, председателя Союза писателей России Николая Иванова и других приглашенных лиц. Руководитель региона и другие официальные лица осмотрят книжную выставку фестиваля и экспозиции ведущих республиканских СМИ. Главный редактор общественно-политической газеты на цахурском и русском языках «Нур» Байрам Абдуллаев отметил, что такой масштабный форум впервые проходит в Дагестане. «На форум приехали представители многих регионов России и Москвы. В рамках книжного фестиваля здесь представлены книги дагестанских изданий и республиканские газеты. Здесь можно увидеть очень много хороших книг, я думаю, если дагестанцы посетят эту выставку, то найдут для себя много полезного. Считаю, что такие форумы и книжные ярмарки нужно проводить чаще. Здесь идет популяризация не только издательской продукции, это популяризация культуры Дагестана, культуры наших народов. Гости, которые приехали сюда, видят, что мы имеем и каково состояние печатных СМИ и книжного издательства Дагестана. Мы обмениваемся мнением и опытом, это очень полезно не только для журналистов, но и тех людей, которые интересуются издательской деятельностью», — подчеркнул Абдулаев. Рассказывая об ожиданиях от встречи с Главой Дагестана Сергеем Меликовым, Байрам Алиев отметил, что она не будет ограничена только тематикой форума. «Это встреча с журналистами, а их интересуют вопросы социально-экономического и культурного развития республики, поэтому будут обсуждаться разные темы. Сергей Меликов часто встречается с общественниками и журналистами, и эта встреча тоже будет продуктивной, мы постараемся получить ответы на те вопросы, которые больше интересуют наших граждан», — добавил он. Наш собеседник подчеркнул, что мероприятие будет хорошим, и призвал дагестанцев обязательно участвовать в мероприятии.

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