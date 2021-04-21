Бахмуд Магомедов отметил социальную направленность Послания Президента Федеральному Собранию РФ

Председатель Комиссии Общественной палаты РД по вопросам социального развития и здравоохранения Бахмуд Магомедов выделил основные итоги Послания Президента Федеральному Собранию РФ. По его словам, выступление главы государства показало высокий уровень сосредоточенности на социальных вопросах. Были озвучены дополнительные меры поддержки граждан, в числе которых и осуществление выплат семьям с детьми от 7 до 16 лет, а также беременным женщинам. Данные выплаты станут хорошим подспорьем для граждан в сложное время.

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники