Багавдин Магомедов: «В основе политики России – свобода выбора будущего любого гражданина»

Председатель Общественного совета МВД России по Дагестану Багавдин Магомедов прокомментировал – почему Россия не ставит целью захват Украины.

«Потому что Россия всегда следует принципу, что люди сами должны определять собственное будущее – так, как его определили жители Крыма и Севастополя в 2014 году. Украинский народ сам решит судьбу своей страны и своих властей, но он должен сделать это без влияний извне», – сказал Магомедов.

По словам общественника, в планы российских властей не входит оккупация украинских территорий.

«Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой. В основе нашей политики – свобода, свобода выбора для всех самостоятельно определять свое будущее и будущее своих детей. И мы считаем важным, чтобы этим правом – правом выбора – могли воспользоваться все народы, проживающие на территории сегодняшней Украины, все, кто этого захочет.

И сегодня спецоперация в указанных республиках проводится в связи с тем, что народ России устал от постоянных спекуляций со стороны марионеточной власти Украины».

Напомним,24 февраля по решению Президента России Владимира Путина в Донецкой и Луганской народных республиках начата специальная военная операция в отношении Украины.