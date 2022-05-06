Баджаев Абумуслим Гасанович

Я, Рамазанова Пери Абумуслимовна, ученица 10 класса Махачкалинской средней школы №30, хочу рассказать о двоюродном брате моей бабушки Баджаеве Абумуслиме Гасановиче, участнике обороны Кавказа от немецко-фашистских захватчиков.

Он защищал Кавказ

Баджаев Абумуслим 1918г. рождения, родился в селении Тпиг Агульского района, в крестьянской семье. Окончил неполную среднюю школу с. Тпиг Агульского района, работал в колхозе имени Микояна.

В 1942 году уехал в город Баку, там он работал на нефтепромыслах. В 1942 году его призвали на военную службу в ряды Советской армии. Он проходил военную подготовку на границе с Ираном, осваивая военную профессию зенитчика- артиллериста. После прохождения военной подготовки он был направлен на фронт в город Сталинград (ныне Волгоград). Там он принимал участие в боевых действиях по защите города Сталинграда.

Когда немецко-фашистские захватчики ринулись на захват Кавказа, полк, где служил Абумуслим, был отправлен на защиту города Майкопа Краснодарского края.

Оттуда было получено письмо родными, где сообщалось, что жители города Майкопа эвакуированы, и в городе остались только 800 тысяч военных на защиту города. После отправления этого письма, родные (сестра Абумуслима Пери Гасановна, отец Гасан и мать Гури), по сообщениям из радио узнали, что на следующий день город Майкоп был захвачен немцами.

Через некоторое время родные получили извещение от военного комиссариата, о том, что Баджаев Абумуслим пропал без вести. Каких либо известий о нем больше не было. По мнению родных и близких, знавших его характер, он воевал героически. Так как до призыва на военную службу он проявлял храбрость, мужество и настойчивость. Укрощал коней и лошадей, устраивал забеги, стоя одной ступней на одном коне, а второй на другом.

По рассказам сельских аксакалов, на годекане он демонстрировал свою силу, держа пальцами лезвие кинжала, предлагал присутствующим выдернуть кинжал, держа за рукоятку. И у многих это не получалось.

В течение 30 лет после окончания Великой Отечественной войны, до конца своих дней, мать Абумуслима, Гури, ждала возвращения своего сына с войны. И перед смертью последний взор она обратила в окошко, с ожиданием увидеть сына, и произнесла «Где же мой сын?».

У нас дома хранится семейная реликвия, кинжал Абумуслима с серебряной начинкой.