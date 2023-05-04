Азра Рурухмаева: «Уверена, что участие в Кавказской инвестиционной выставке делегатов РД станет импульсом развития сельского хозяйства и других сфер Дагестана»

Глава КФХ «Овцевод», зарегистрированного в селе Мехельта Гумбетовского района, Азра Рурухмаева прокомментировала промежуточные итоги КИВ, прошедшей в городе Минеральные Воды.

«Представители Республики Дагестан приняли активное участие в Кавказской инвестиционной выставке. Мероприятие собрало ключевых инвесторов, инициаторов инвестпроектов, банки, руководство регионов СКФО. Глава Дагестана Сергей Алимович Меликов (https://t.me/melikov05) ознакомил премьер-министра России с достижениями региона, дагестанский стенд презентовал свыше 30 проектов в различных сферах.

Особое внимание было уделено развитию сельского хозяйства. Руководство республики и страны уделяет большое внимание продвижению агропромышленных проектов. Уверена, что участие в Кавказской инвестиционной выставке делегатов РД станет импульсом развития сельского хозяйства и других сфер Дагестана», – сказала Азра Рурухмаева.