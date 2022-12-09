Азербайджанским импортерам приглянулись дагестанские ножи

Представители бизнес-делегации из Азербайджана посетили предприятие ООО «ПП Кизляр», занимающееся производством ножей. В поездке их сопровождал руководитель Центра экспорта Дагестана Руслан Абаскулиев. Стоит отметить, что ежегодно предприятие выпускает от 140 до 170 тысяч экземпляров готовых изделий 250 видов на общую сумму более 150 млн руб. При этом реализация продукции проводится не только по всей территории России, но и экспортируется. Все модели шашек, кинжалов и ножей изготавливаются исключительно вручную, с применением традиций кавказских оружейников прошлых столетий. Круг пользователей ножей «Кизляр» довольно-таки широк: в него входят рыболовы, охотники, военные, сотрудники спецподразделений, коллекционеры, туристы, и просто домохозяйки. Спрос на ножи как в России, так и за рубежом только растет.

Источник: Мирмол