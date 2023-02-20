Азербайджан и Дагестан подписали План мероприятий по развитию сотрудничества в экономике и гуманитарной сфере

20 февраля Абдулмуслим Абдулмуслимов провел встречу с вице-премьером Азербайджанской Республики Шахином Мустафаевым.

В рамках встречи было отмечено успешное развитие двусторонних отношений между Россией и Азербайджаном. В этих целях был подписан План мероприятий по развитию ключевых направлений сотрудничества между Республикой Дагестан и Азербайджанской Республикой 2023-2025гг..

Кроме того, сторонами запланировано проведение мероприятий в рамках празднований 100-летия Расула Гамзатова в Азербайджане и 100-летия Гейдара Алиева и памяти Азиза Алиева в Дагестане.

«Всевышним нам дана возможность возродить те добрые традиции, которые были заложены нашими предками, и мы уверены, что Правительства обеих республик примут в этом самое активное участие», — сказал Абдулмуслимов.