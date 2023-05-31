Азербайджан и Дагестан — братские республики

Накануне в здании Дербентского филиала Азербайджанского Государственного Экономического Университета состоялся круглый стол, посвященный Всемирному дню поэзии, Дню работника культуры России и Всемирному дню театра.

Модератор круглого стола председатель национально-культурной автономии азербайджанцев г. Дербент Тельман Таирли отметил, что в 2023 году в республике широко отмечается 100-летний юбилей общенационального лидера азербайджанцев мира Гейдара Алиева, а также 100 – летие со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова.

В связи 100 – летием Расула Гамзатова 1 марта 2023 года в древнем Дербенте национально-культурная автономия азербайджанцев учредила общественную организацию Союз азербайджанских писателей Дагестана, на учредительном собрании председателем организации единогласно был избран, член Союза писателей Азербайджана и России Тагир Салех.

Также в ходе круглого стола директор Азербайджанского государственного драматического театра Фирдоуси Аскеров отметил, что в связи 100-летием общенационального лидера азербайджанцев мира Гейдара Алиева Азербайджанский государственный драматический театр г. Дербент совместно с Иреванским государственным драматическим театром готовят спектакль “Qurtuluş” (Спасение).

«Азербайджанский язык — один из 14 государственных языков в Дагестане. На нем ведутся передачи республиканского телевидения и радиовещания. В Дербенте располагается старейший Азербайджанский государственный драматический театр, который был основан в 1898 году, издается газета на азербайджанском языке «Дербент», также функционируют общественные объединения азербайджанцев Дагестана.

Недавний визит главы Дагестана Сергея Меликова в Азербайджан получился весьма насыщенным. У главы Дагестана состоялись встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и другими руководителями различного уровня, а также поездки на крупные местные предприятия.

Народы Азербайджана и Дагестана тесно связывают исторические связи, а на нынешнем этапе эти отношения лишь укрепляются и поэтому мы в течении этого года, будем проводить мероприятия посвященные общенациональному лидеру азербайджанцев мира Гейдару Алиеву, Азербайджан и Дагестан братские республики», — отметил председатель национально-культурной автономии азербайджанцев г.Дербент Тельман Таирли.

На мероприятии также выступили заместитель председателя национально-культурной автономии азербайджанцев г. Дербент по международным отношениям Фазиль Наметов, председатель женского Совета национально-культурной автономии азербайджанцев г. Дербент Айгюнь Сеидова, поэты, артисты и журналисты.

Источник: Сетевое издание Дербент