Автору проекта «Калам» Шамсият Султанбеговой присудили грант Главы РД

Мобильному информационному приложению «Калам» на аварском языке был присужден грант Главы РД. Автор проекта Шамсият Султанбегова отмечает, что в последние 20 лет вопрос сохранения родных языков приобретает особую актуальность.

«Мой проект можно считать первой ласточкой в этом направлении, мы хотим продвигать пока один из языков народов Дагестана в мобильной среде», — сказала Султанбегова.

Реализация данного проекта позволит пользователю получить информацию на родном языке и оперативно взаимодействовать со множеством интерактивных элементов.