Автор проекта «Цена жизни» стал лауреатом гранта Главы РД

В числе лауреатов грантов Главы Республики Дагестан, которые были вручены в Доме дружбы 29 декабря, и Темирхан Гасанов. Его проект — цикл видеороликов «Цена жизни», создавался с целью сохранения жизни людей, снижение аварийности и травматизма на дорогах.

«Реклама безопасности дорожного движения — всегда актуальный вопрос для нашей республики. Считаем, что предлагаемый мной проект внесет свою лепту в обеспечение безопасности на дорогах республики, заставит задуматься каждого участника дорожного движения о соблюдении правил дорожного движения», — сказал Гасанов.