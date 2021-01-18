Автопробег в честь столетия ДАССР состоялся в республике

16 января в республике стартовал автопробег, приуроченный к столетию ДАССР. Две колонны автомобилей проехали разные маршруты по крупнейшим городам республики и встретились в столице Дагестана. Здесь состоялось торжественное мероприятие, в котором принял участие и руководитель молодёжного ведомства республики Камил Саидов. Министр подчеркнул, что подобные патриотические акции необходимы для того, чтобы освежить память о наших земляках, которыми нужно гордиться. В завершение торжественной церемонии, колонна отправилась в историческую столицу ДАССР город Темир-Хан-Шура (Буйнакск). Всего в мероприятии приняли участие более двух десятков автомобилей.

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