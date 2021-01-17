Автопробег к 100-летию образования ДАССР начал старт с Кизляра

16 января состоялся торжественный старт автопробега, приуроченного к юбилею образования Республики Дагестан. На открытии присутствовал и врио главы республики Сергей Меликов, глава Кизляра Александр Шувалов, которые поприветствовали участников автопробега и выступили с тёплыми пожеланиями.

Также на мероприятие были приглашены председатели Союза ветеранов Кизляра и Южносухокумска в лице Али Гамзатова и Джамалудина Курбанчиева.

Инициатором пробега является Координационный Совет ветеранских организаций участников и инвалидов афганских событий РД.

Автопробег пройдёт по городам республики: из Кизляра красочная колонна направится в Хасавюрт, затем — в Кизилюрт, Буйнакск, Махачкалу, Избербаш, Дагестанские Огни и завершит свой маршрут в древнем городе Дербенте.