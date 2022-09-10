Общество

Автопереезды на ЖД создают заторы: обсуждены пути решения

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Зампредседателя Правительства РД Ризван Газимагомедов провел совещание по техсостоянию автопереездов на железнодорожных путях. «Сегодняшнее состояние переездов не позволяет должным образом увеличить пропускную способность и избежать больших скоплений транспортных средств», — отметил он, открывая обсуждение.

Специалисты Северокавказской ЖД по махачкалинскому территориальному управлению, Минтранса РД и ГКУ РД «Дагестанавтодор» провели оценку состояния 54-х переездов на промежутке путей, относящихся к Махачкале. Выявлены грубые нарушения различного характера. По факту проверок поручено разработать план мероприятий по устранению нарушений до конца 2024 года.

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