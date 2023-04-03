Автомобильное сообщение через Харибский перевал восстановлено

Транспортное сообщение по республиканской автомобильной дороге республиканского значения Хасавюрт – Тлох, проходящей через высокогорный Харибский перевал, восстановлено.

Директор Гумбетовского филиала АО «РСУ» («Ремонтно-строительного участка») Малачи Сурхаев рассказал, что для освобождения от снежных сугробов трассы привлечены две единицы техники.

«Как только позволили погодные условия, мы приступили к расчистке дороги, ведущей по Харибскому перевалу. Удалось пробить проход среди снежных масс, движение по трассе восстановлено. Спецтехника продолжает расширять дорогу», – сообщил Малачи Сурхаев.