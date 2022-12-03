Автомобиль в помощь

В Дагестане с начала года заключено более 6900 социальных контрактов, что свидетельствует о том, что, несмотря на непростые экономические условия, от социальных обязательств государство не отказывается. Напротив, в перечне мер поддержки появляются новые услуги и программы. К примеру, предоставление многодетным семьям автомобилей.

«Все меры социальной поддержки в Дагестане выполняются в полной мере», – заявил на пресс-конференции, состоявшейся на площадке РИА «Дагестан», министр труда и социального развития РД Абдурахман Махмудов.

Всего, с его слов, через отраслевое ведомство осуществляется более 30 разных социальных выплат, в основном они связаны с выплатами семьям: детям от трех до семи лет, на первенца, финансовая помощь при подготовке ребенка в школу. Активно востребованы в Дагестане выплаты по социальным контрактам.

Особо отметил министр, что как в нынешнем, так и в следующем году, предусмотрены подобные формы социальной помощи, общий объём их составляет в среднем ежегодно около 900 млн рублей.

Абдурахман Махмудов признал, что имеются разного рода проблемы, в частности жалобы в объективности отбора претендентов на заключение социального контракта, и для того чтобы их минимизировать, создана специальная комиссия, внимательно разбирающая каждый подобный случай.

По словам министра, идёт снижение напряжённости на рынке труда. Официально зарегистрированных безработных в республике стало меньше. В том числе по причине борьбы с теневой экономикой, а также роста популярности самозанятости.

«В настоящее время совместно с муниципалитетами и правоохранительными органами проводится большая работа в созданных в муниципалитетах комиссиях по выведению граждан, занимающихся бизнесом, из «тени» и регистрации их в качестве самозанятых. Министерство труда и социального развития РД непосредственно участвует в трудоустройстве граждан, в текущем году таких уже 36 тысяч человек», – сказал он.

Абдурахман Махмудов говорил также о реализации в Дагестане программы «Доступная среда», подчеркнув, что программа в этом году реализована в полном объёме на те деньги. Однако, с его слов, предстоит еще много работы по созданию комфортных условий для инвалидов. Работа эта продолжится так же, как и реализация новых мер поддержки, в числе которых предоставление автомобиля многодетным семьям, воспитывающим 10 или более детей. Старт этому начинанию в Дагестан уже дан. В текущем году пять таких семей из разных районов республики получат машины.

Источник: https://dagpravda.ru/ekonomika/avtomobil-v-pomosh/