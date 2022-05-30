Автодорогу «Кавказ» расширят до четырёх полос

Об этом и других планах по развитию транспортной системы Сергей Меликов обсудил с начальником ФКУ Упрдор «Кавказ» Александром Лукашуком.

Транспортный комплекс России сегодня находится на новом этапе развития. Этой теме было посвящено недавнее совещание под руководством Президента страны. И здесь как раз возрастает роль входящей в состав коридора «Север-Юг» трассы Р-217.

В 2022 году стартовал капремонт 7 загруженных участков дороги Р-217. Верхний слой дорожного полотна будет из современных высокопрочных материалов. На всех участках будут обеспечены тросовые ограждения по оси проезжей части.

Разрабатывается проектная документация по строительству обходов Хасавюрта и Дербента протяженностью 21 км и 33 км соответственно.

На стадии подготовки проекты капремонта еще 7 участков автодороги Р-217 «Кавказ» общей протяжённостью 62 км с расширением числа полос движения.