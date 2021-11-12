Автобусы — школам

Автопарк общеобразовательных учреждений республики пополнили новые транспортные средства. Данные мероприятия проходят в рамках реализации Распоряжения Правительства Российской Федерации от 31.08.2021 г. №2403-р, в соответствии с которым Министерство образования и науки РД выделило школам сто шестнадцать автобусов разной комплектации.

Четыре из них были доставлены в Агульский район. Обладателями новых автотранспортных средств стали Ричинская, Буршагская, Худигская и Хутхульская школы.

Комментируя данный факт, директор МКОУ «Хутхульская СОШ» Сунаханум Велибеговна Курбанова отметила: «Наша школа получила автобус на 24 посадочных места для обеспечения подвоза учащихся. У нас в школе около пятидесяти школьников. В силу того, что село раскинуто, детям было трудно добираться до общеобразовательного учреждения, особенно детям начальных классов. Тот факт, что четыре автобуса были выделены школам Агульского района, свидетельствует о том, как глава муниципалитета Закир Гусейнович Каидов душой болеет за свой народ. Спасибо ему за это большое. Учащиеся очень рады такому событию, а их родители выражают большую благодарность всем, кто причастен к реализации данной инициативы. Думаю, что это благотворно повлияет на учебный процесс и качество знаний учащихся».

Напомним, в прошлом учебном году новые автотранспортные средства были переданы в МКОУ «Тпигская СОШ» и «Дулдугская СОШ».

Алена Магомедова