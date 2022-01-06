Авиарейсы свяжут Махачкалу и Бухару

С 20 января из Международного аэропорта Махачкалы начнут осуществлять вылеты в город Бухару. Рейсы будет выполнять авиакомпания Редвингс по четвергам на самолетах Sukhoi Superjet 100 по следующему расписанию: вылет из воздушной гавани Махачкалы в 16:50 по московскому времени с прибытием в Бухару в 21:15 по местному времени (длительность полёта 2 часа 25 минут); вылет из Бухары в 22:35 по местному времени с прибытием в аэропорт Махачкалы в 23:15 по московскому времени (длительность полёта 2 часа 40 минут).

Вконтакте Facebook Twitter Одноклассники