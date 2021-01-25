Авиарейсы Махачкала-Ставрополь запустят 30 марта

Прямое авиасообщение со Ставропольским краем будет открыто авиакомпанией UTair в марте текущего года.

Представитель авиакомпании сообщает, что вылеты Махачкала-Ставрополь будут осуществляться два раза в неделю: по вторникам и субботам. Билеты на рейсы уже доступны для покупки.

600 километров между Махачкалой и Ставрополем будут преодолены за полтора часа на самолёте АТР-72.

Стоит отметить, что до сих пор путь в Ставрополь занимал не менее 9 часов на автотранспорте.

Для дагестанцев сейчас доступны прямые вылеты в такие города России, как Краснодар, Сочи, Минводы, Ростов-на-Дону.