Августовское совещание состоялось в Агульском районе

29 августа в Агульском районе состоялось Августовское совещание работников сферы образования. В актовом зале администрации МО «Агульский район» при участии педагогов состоялось ежегодное совещание, которое направлено на подведение итогов экзаменационной кампании—2022, выработку целей и задач на предстоящий учебный год и алгоритм их достижения. В мероприятии принял участие глава муниципалитета Закир Каидов. В рамках совещания были отмечены работники сферы образования, добившиеся за истекший год хороших результатов в работе.