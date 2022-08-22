Августовское совещание и заседание Совета при Главе РД по науке и образованию пройдёт 23 августа 2022г

Традиционное совещание работников образования Республики Дагестан состоится 23 августа с участием Председателя Правительства Республики Дагестан Абдулмуслима Абдулмуслимова.

На совещании также выступят заместитель директора Департамента в сфере защиты прав детей Минпросвещения России Юлия Сачко и начальник методического управления Центра просветительских инициатив Министерства просвещения РФ Андрей Лукутин.

Мероприятие пройдёт в 11:00 в большом зале Дома Дружбы.

В ходе совещания обсудят:

— ключевые направления развития системы образования Республики Дагестан в 2022-2023 учебном году;

— проект «Школа Минпросвещения России»;

— итоги социологических исследований в рамках внедрения проекта «Школа Минпросвещения России»;

— кадровую политику региональной системы образования;

— ключевые задачи развития системы подготовки педагогических кадров высшей школы;

— подготовку педагогических кадров в системе среднего профессионального образования: основные приоритеты и современные вызовы;

— Всероссийский конкурс «Учитель года России» как эффективный инструмент формирования кадровой политики с учётом изменяющхся внешних условий;

— особенности воспитательной работы с обучающимися в общеобразовательных организациях Республики Дагестан;

— особенности воспитательной работы в дошкольных образовательных организациях Республики Дагестан;

— использование федеральной государственной информационной системы «Моя школа» в образовательных организациях Республики Дагестан;

— результаты социологического исследования «Оценка участниками образовательных отношений современного состояния системы общего образования Республики Дагестан».

По завершении пленарного заседания планируется церемония награждения государственными наградами Республики Дагестан работников образования Республики Дагестан. Далее работа конференции продолжится по секциям.

23 августа помимо Августовского совещания состоится также заседание Совета при Главе Республики Дагестан по науке и образованию.

Мероприятие пройдет в конференц-зале Дома Дружбы сразу по завершении совещания работников образования.

В рамках заседания обсудят:

— роль вузов и научных организаций Республики Дагестан в формировании научного и научно-технического потенциала региона;

— ход реализации основных мероприятий по проведению в Республике Дагестан Года образования в 2022 году.