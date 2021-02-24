Аварийно-восстановительные службы региона переведены в режим повышенной готовности

В связи с резким ухудшением погодных условий Сергей Меликов дал поручение перевести аварийные службы Дагестана в режим повышенной готовности. В связи с этим в министерствах и ведомствах проведён комплекс мероприятий для недопущения возникновения чрезвычайных ситуаций. Так, в Министерстве энергетики и ЖКХ РД при участии Владимира Лемешко состоялось оперативное совещание для определения проблемных направлений. Врио вице-премьера РД отметил, что ряд объектов уже переведен на низкий уровень потребления электроэнергии. Для устранения проблем с электричеством была задействована 101 бригада и 124 единицы спецтехники. По инициативе ПАО «Россети Северный Кавказ» в республику прибудут в общей сложности ещё 10 бригад энергетиков. В течение дня перебои с электричеством были зафиксированы в восьми муниципалитетах республики.

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