Аудиторы Счетной палаты РФ прибыли в Дагестан

В рамках рабочей поездки представители Счетной палаты совместно с врио вице-премьера республики Инсафом Хайруллиным посетили ОНС в городе Избербаш и Дагестанские Огни.

В Избербаше — это здание больницы, строительство которой было начато в 2009 году, а также объект очистных сооружений водосистемы, стройка которого затянулась на 12 лет. В Дагестанских Огнях было осмотрено строительство очистных сооружений канализации, начатое в 2008 году.

Эти объекты определены руководством республики для завершения при софинансировании из федерального и регионального бюджетов.

Напомним, что Дагестан стал пилотным регионом реализации программы «дорожной карты», которая направлена на уменьшение количества объектов незавершенного строительства.