Культура

Аудиотрансляцию стихов Расула Гамзатова запустят в Махачкале

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Аудиотрансляцию стихов народного поэта Расула Гамзатова запустят на центральном проспекте Махачкалы, у здания национальной библиотеки республики.

Стихи поэта будут транслировать каждую среду в течение года в рамках празднования 100-летия со дня его рождения.

Жители и гости республики услышат произведения народного поэта в исполнении известных артистов, деятелей науки, образования и культуры, преподавателей, а также студентов.

Инициатором проекта «Гамзатовская среда» стала Национальная библиотека РД, которая носит имя поэта.

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