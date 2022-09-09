Общество

Аттестация специалистов в сфере закупок прошла в Дагестанском кадровом центре

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Комитетом по государственным закупкам Республики Дагестан совместно с ГБУ ДПО РД «Дагестанский кадровый центр» проведена двухдневная аттестация контрактных управляющих и должностных лиц, ответственных за закупочную деятельность.

Данные мероприятия призваны оценить общий уровень подготовки специалистов государственных и муниципальных заказчиков в сфере закупочной деятельности.

Напомним, что мероприятие было организованно по поручению Первого заместителя Председателя Правительства Дагестана Руслана Алиева.

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