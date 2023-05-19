Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) продолжает свою работу по поддержке литературы и культуры в субъектах России

16 мая в Махачкале состоялась встреча руководителя проектных офисов АСПИР Яны Сафроновой с представителями литературного сообщества Республики Дагестан. Встреча была инициирована выпускницами Мастерских АСПИР — секретарем Союза писателей РД по работе с молодыми авторами, руководителем Литературного цеха «На Буйнакского» поэтом Индирой Зубаировой и руководителем арт-кластера «Каспиана» прозаиком Мирой Таймазовой.

На встрече обсуждались различные вопросы, связанные с литературой и культурой. Главный редактор журнала «Дагестан» Марат Гаджиев пригласил молодых авторов к сотрудничеству и пообещал, что все рукописи будут внимательно рассмотрены редакционной коллегией журнала. Руководитель табасаранской секции Союза писателей РД поэт Сувайнат Кюребекова вспоминала свое участие в издательском проекте АСПИР «МестоимениЯ».

Разговоры шли о том, как дебютанты могут заинтересовать издательства, о настоящем и будущем российской толстожурнальной периодики, о стратегиях творческого дебюта. Участник резиденции в Пятигорске Абутраб Аливердиев представил свежеизданный сборник, куда вошли произведения для детей и юношества.

Также обсуждались вопросы, связанные с современной литературной критикой — ее культурные и социальные контексты, методологические проблемы и актуальные вопросы. Председатель Союза писателей РД Марина Ахмедова рассуждала о различных этапах в развитии национальных литератур.

Яна Сафронова упомянула Литрезиденции АСПИР — уникальную для писателей возможность подготовить к публикации свои произведения под руководством лучших профессионалов книжного дела.

В целом, встреча прошла в духе качественного и глубокого диалога. Участники обсудили различные вопросы, связанные с литературой и культурой, а также проявили заинтересованность в современной литературной критике.

Ассоциация союзов писателей и издателей России (АСПИР) проведет ряд культурных и образовательных проектов в Дагестане. Об этом сообщается в статье, опубликованной в газете. В рамках инициативы состоялась встреча руководителя проектных офисов АСПИР Яны Сафроновой с представителями литературного сообщества Республики Дагестан.

На встрече обсуждались различные вопросы, связанные с литературой и книжным делом. Главный редактор журнала «Дагестан» Марат Гаджиев пригласил молодых авторов к сотрудничеству и пообещал, что все рукописи будут внимательно рассмотрены редакционной коллегией журнала. Руководитель табасаранской секции Союза писателей РД поэт Сувайнат Кюребекова вспоминала свое участие в издательском проекте АСПИР «МестоимениЯ».

Яна Сафронова упомянула Литрезиденции АСПИР — уникальную для писателей возможность подготовить к публикации свои произведения под руководством лучших профессионалов книжного дела. В подтверждение всего сказанного участник резиденции в Пятигорске Абутраб Аливердиев представил свежеизданный сборник, куда вошли произведения для детей и юношества.

Также на встрече были обсуждены вопросы о том, как дебютанты могут заинтересовать издательства, а также о состоянии современной литературной критики. Председатель Союза писателей РД Марина Ахмедова рассуждала о различных этапах в развитии национальных литератур.

«Меня порадовала и удивила наша встреча. Прежде всего разнообразными и вдумчивыми вопросами, благодаря которым удалось выйти на качественный и глубокий диалог.

А еще тем, что большинство вопросов было о ремесле критика. Хотя участники встречи чётко обозначили перед самым её началом: критики в Дагестане почти нет, вот одна из проблем нашего литпроцесса.

Причем обсуждали мы точности и тонкости: где грань между критикой и переходом на личное, что такое воля автора, нужно ли влюбиться в текст, чтобы о нём написать. Такая заинтересованность даёт робкую надежду на то, что начинающие авторы, которые сидели в зале, начнут писать аналитические тексты — сначала, может быть, друг о друге, а потом и о явлении кавказской литературы в целом, о её тенденциях», — поделилась Яна Сафронова впечатлением от прошедшей встречи.

В рамках инициативы АСПИР проведет ряд культурных и образовательных проектов в Дагестане, включая Литрезиденцию для авторов остросюжетной прозы, Межрегиональную мастерскую и участие в книжной ярмарке «Тарки-Тау», где впервые соберутся не только отечественные, но и зарубежные книгоиздатели.