Ассоциация «Совет муниципальных образований Республики Дагестан» существует уже более 25 лет

Ассоциация является важным инструментом развития местного самоуправления в Дагестане.

Об этом в своём выступлении на расширенном заседании сказал Алексей Гасанов.

По его словам, в сегодняшних условиях обществу требуются сплоченность и мужество.

Руководитель Администрации напомнил, что в регионе приняты меры для поддержки участников СВО и их семей. По инициативе главы региона Сергея Меликова больше года в республике функционирует социальный фонд «Все вместе». А недавно в Дагестане состоялось открытие филиала государственного фонда «Защитники Отечества», созданного по поручению Президента России.

Напомним, сотрудники фонда будут оказывать комплексную помощь военнослужащим и их семьям по принципу «одного окна».