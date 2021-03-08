Ассалам алейкум агъуларин дишагьлибур, хумбар!

Чвас гьаме хьиданан хIаягъ мубарак хьурай – 8 пе мартин хIаягъ! Чун бахттлу хьурай, джандин сагъвел кам дахьурай. Иджвелар ппара хьурай хулариъ, хизанариъ, чве шиниккварин бахттар хьурай. Гьаме хIаягъ са ягъа акьуна алттархьаф дава, хумбарин хIаягъ гьер ягъа э. Хье бабарин, хье хIабарин, хье абабарин, хье шиберин, хумбарин хIаягъ гьер ягъа хьуна кканефе. Гьер ягъа йин канефе идемари, шувари, шиникквари чипин бабарис, хумбарис, шиберис внимани.

Гьамишти ичира са ягъ кIвал акьуна, са чукь хьунара, чвахъ ахъаджихIас хье хумбарихъас. Чвас мубарак хьурай, чве джандис сагъвел йирай, хье кегъархьай ая джигьилар, насылар вардиш акьуна, тарби йина батIарди; хье гIедатар, адалаттар ухIуна, дуз рекъуьъ гьагебур гъас.

Чваалас аслу э ацIун фиштти хье дуламиш, яшамиш хьас ичина кегъархьая насылар. Гьамиштти идегуна чвас хъара сагъвелар йирай, чвас сабур йирай. Чвас иджвелар ппара йирай.

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Уважаемые жительницы Агульского района!

Дорогие наши матери, сестры, дочери! Сердечно поздравляю вас с женским праздником — Днем 8 Марта. Пожелаю вам много добра, здоровья, счастья и благополучия.

Благодаря вам остаются незыблемыми наши вечные ценности – любовь, семья, верность. Неоценим ваш материнский подвиг в становлении и продолжении жизни, воспитании здоровых, умных и добрых наследников лучших традиций нашего многонационального народа.

Желаем вам здоровья и профессионального признания! Пусть в ваших семьях царят уют и благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Пусть успех сопутствует во всех делах.

Здоровья вам, душевного покоя и всего наилучшего!

Глава администрации МО «Агульский район» З.Г. Каидов