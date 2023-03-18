Аслудин Магомедов: «Коллективный труд нас сплачивает»

Заместитель руководителя Агентства информации и печати Республики Дагестан Аслудин Магомедов рассказал о том, как проходит субботник на территории Дома печати в Махачкале: «Сегодня в рамках общереспубликанского субботника мы решили организовать уборку территории с привлечением всех наших сотрудников. К нам также присоединились представители сетевых изданий, национальных газет и журналов. Иногородние представители СМИ республики проводят субботник возле своих офисов, ни одно из наших подведомственных учреждений не осталось в стороне. Мы обеспечили их необходимым инвентарем и распределили участки. Сейчас наши коллеги облагораживают парк, где в будущем планируется установить памятник в честь дагестанских журналистов, погибших при исполнении своего гражданского долга. Также будет приведена в порядок вся прилегающая к зданию территория. Хотелось бы отметить, что коллективный труд нас сплачивает, повышает экологическую культуру и бережное отношение к природе родного края. Благодарен всем кто нашел время и пришел сегодня разделить с нами труд», — сказал Аслудин Магомедов.

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