Асият Саидова: «Для того, чтобы начать свой бизнес не нужны большие деньги»

В рамках форума «Дерзай», организованного Российским движением детей и молодежи «Движение первых» прошла сессия про неудачный бизнес «Ошибка — это не страшно».

В работе сессии приняли участие предприниматели Дагестана, каждый из которых поделился с ребятами своим личным опытом. Предприниматель Дагестана, руководитель сети магазинов «Товары для творчества» Асият Саидова рассказала школьникам об идее создания своего бизнеса, о сложностях, с которыми она столкнулась и поделилась своими личными наработками с сферы предпринимательства.

«Если вы запускаете какой-то бизнес, и он приносит вам какие-то деньги, то вы должны сразу понимать сколько денег вы можете потратить. На первых этапах не стоит сразу расходовать заработанные деньги, лучше инвестировать их в свое дело. Это один из важных инструментов в работе бизнеса. Еще важный момент – это ваша честность. Если каждый ваш покупатель будет понимать, что он вам дорог, важен и вы его не обманываете, то он обязательно к вам вернется. Я за то, чтобы у каждого человека, который взаимодействовал в продажах с другим человеком, оставалась связь с покупателем. Можно создать базу клиентов, делать рассылку, предоставлять скидки. Если вы привязывает своего покупателя, даете ему возможность вернуться к вам за той или иной услугой или товаром – это вам большой плюс.

Для того что бы начать свой бизнес не нужны большие деньги, лично мой старт был с 250 рублей, я купила пакетик бисера, пару клипс, нитка и иголка были у меня дома. Сейчас для вас есть масса возможностей — вы можете, находясь в Дагестане продать товар в другую страну используя социальные сети, интернет. Сегодня нужно просто только захотеть и вовремя включиться в работу», — сказала Саидова.

Источник: Мирмол