Общество

Асият Манкаева выразила поддержку решениям Правительства по соцподдержке граждан

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7 апреля Михаил Мишустин сообщил депутатам Госдумы о мерах поддержки граждан на фоне меняющегося экономического фона: выплаты семьям с детьми, индексация социальных пенсий и МРОТ, увеличение зарплат бюджетников.
Асият Манкаева — председатель совета женщин Ногайского района — выразила поддержку решениям Правительства РФ. По её мнению рост цен, пандемия, последствия санкций создали сложности гражданам, а указанные меры окажут значимую поддержку благосостояния народа.

«Уверена, что все стабилизируется в России, а значит и благосостояние наших семей.» — заключила Асият Манкаева.

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