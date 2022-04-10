Асият Манкаева выразила поддержку решениям Правительства по соцподдержке граждан

7 апреля Михаил Мишустин сообщил депутатам Госдумы о мерах поддержки граждан на фоне меняющегося экономического фона: выплаты семьям с детьми, индексация социальных пенсий и МРОТ, увеличение зарплат бюджетников.

Асият Манкаева — председатель совета женщин Ногайского района — выразила поддержку решениям Правительства РФ. По её мнению рост цен, пандемия, последствия санкций создали сложности гражданам, а указанные меры окажут значимую поддержку благосостояния народа.

«Уверена, что все стабилизируется в России, а значит и благосостояние наших семей.» — заключила Асият Манкаева.