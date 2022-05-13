Общество

Асият Манкаева прокомментировала выделение средств на случай экстренного прибытия беженцев Донбасса

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Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов подписал распоряжение о выделении 80 миллионов рублей на случай экстренного прибытия беженцев Донбасса. Председатель Совета женщин Ногайского района Асият Манкаева назвала это решение совершенно своевременным и верным. «Мы должны поддерживать сейчас беженцев, кто оказался в беде по вине руководства Украины. Поэтому считаю, что совершенно верно принято решение Правительством республики заранее подготовиться и встретить беженцев на достойном уровне, как умеем мы, дагестанцы», — сказала Асият Манкаева.

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