Асият Манкаева: Президент России Путин, постоянно на важных форумах, отмечает позитивными решениями поддержку семьям с детьми

В пятницу в Санкт-Петербурге в рамках ПМЭФ прошло пленарное заседание, где выступил Глава государства В. Путин. Выступление Президента России прокомментировала председатель Совета женщин Ногайского района Асият Манкаева.

— И, сейчас на ПМЭФ они прозвучали. Владимир Путин отметил, что » финансовые возможности государства позволяют держать уверенный курс на обеспечение социальной справедливости». Одно из предложений выплачивать пособие на ребёнка до 1,5 лет, а также единое детское пособие в течение всего периода, на который они назначены независимо от того, увеличился доход семьи или нет. Это даёт возможность родителям выходить на работу, увеличивая семейный бюджет. Также Президент Путин предложил распространить пособие по уходу за ребёнком — инвалидом на тех, кто частично занят. И законодательно закрепить само понятие частичная занятость. Это своевременное, долгожданное решение по социальным выплатам семьям с детьми, его ждали многие родители, — так заключила свой комментарий по выступлению Путина общественник А.Манкаева.

Источник: Голос степи