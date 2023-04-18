Асият Манкаева: Думаю, что Сергей Меликов в Послании особое внимание обратит на оказание помощи семьям участников специальной военной операции

Завтра, 19 апреля, в Махачкале в Доме Дружбы пройдет официальное мероприятие, где глава Дагестана Сергей Меликов обратится к Народному Собранию с посланием. На мероприятии предполагается участие сенаторов в Совете Федерации РФ от Дагестана, депутатов Госдумы РФ, а также главы муниципалитетов региона, представители общественных движений в республике и СМИ.

С большим интересом и вниманием я жду Послание главы Дагестана Сергея Меликова к Народному собранию РД, говорит председатель Совет женщин Ногайского района Асият Манкаева.

— Глава региона умеет всегда использовать различные подходы, проекты, предложения по развитию социальной структуры, вопросы экономики. Я думаю, сейчас он предложит пакет мероприятий социального характера перед депутатским парламентом. Отрадно, что на этой сессии Народного собрания будут присутствовать семьи и участники СВО.

Наверное, один из первых в России был создан Дагестанский региональный фонд «Все вместе» по поручению главы РД Сергея Меликова, для оказания помощи семьям военнослужащих, погибших при выполнении задач специальной военной операции на Украине. Это фонд, оказывающий помощь сверх мер государственной социальной поддержки. Я думаю, что и сейчас поддерживать семьи участников СВО – прямая обязанность каждого из нас. Конечно это делается и у нас в Ногайском районе. Поэтому, думаю, что глава республики обострит внимание на семьи, находящиеся в зоне особого внимания – это семьи участников СВО.

Я думаю, помимо этого будут подняты вопросы военно-патриотического воспитания, воспитания подрастающего поколения и многие наболевшие вопросы, связанные с развитием Дагестана, — отметила председатель Совета женщин муниципалитета Асият Манкаева.

Источник: Голос степи