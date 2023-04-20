Послание Главы Республики Дагестан прокомментировала председатель Комитета парламента по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей среды Асият Алиева.

«В Послании было затронуто развитие агропромышленного комплекса как важной отрасли для Дагестана, которая оказывает существенное влияние на экономику республики и продовольственную безопасность.

Отмечая динамику развития сельского хозяйства, Сергей Алимович указал и на одну из важных проблем-переработку произведенной сельхозпродукции. В этом вопросе мы действительно отстаем.

Также были затронуты вопросы обеспечения поливной водой, сохранения сельхозземель и пастбищ от опустынивания. Для решения этих проблем Народным Собранием совместно с Правительством Республики Дагестан были инициированы изменения в Федеральный закон «О мелиорации земель». Законопроект уже принят в первом чтении Государственной Думой. В настоящее время Государственной Думой ведется работа по подготовке законопроекта ко второму чтению. Как отметил Глава республики принятие данного документа даст возможность сельхозтоваропроизводителям получать государственные субсидии на высаживание лесозаградительных полос и другие фитомелиоративные мероприятия.

Кроме того, в Послании было указано уполномоченным органам государственной власти, а также муниципалитетам на необходимость усилить государственный надзор и земельный контроль за целевым и эффективным использованием земельных ресурсов. С этим вопросом и к нам, как депутатам Народного Собрания часто обращаются избиратели. Нам также следует подключиться к этой работе», — сказала Асият Алиева.