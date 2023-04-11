Асият Алиева приняла участие в обсуждении вопросов организации призывной кампании в Дербентском районе

Накануне председатель Комитета Народного Собрания Республики Дагестан по аграрным вопросам, природопользованию, экологии и охране окружающей среды Асият Алиева посетила Дербентский район.

Парламентарий побывала в военном комиссариате городов Дербент, Дагестанские Огни и Дербентского района, где обсудила с военным комиссаром Фаридом Мусаевым вопросы весенней призывной кампании и контрактной службы. Депутат также ознакомилась с работой призывной комиссии.

Затем обсуждение вопросов организации и проведения весенней призывной кампании и контрактной службы продолжилось на совещании в администрации Дербентского района, прошедшем под руководством главы муниципального образования Мавсума Рагимова.

В своем выступлении Асият Алиева указала на необходимость усиления в районе информационно-разъяснительной работы с населением.

В ходе мероприятия также поднимались вопросы взыскания и погашения задолженности по налоговым платежам, повышения собираемости налогов и другие.

Депутат указала на необходимость усиления межведомственного взаимодействия по сбору налогов, что будет способствовать увеличению их поступления.