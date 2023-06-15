Экономика

АСИ и «Кавказ.РФ» будут поддерживать малый и средний бизнес в СКФО

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Стороны договорились и о совместной работе в контексте повышения инвестиционного потенциала округа в целом.

Соглашение подписано на ПМЭФ.

Как отметила глава АСИ Светлана Чупшева, потенциал на Северном Кавказе колоссальный: и в сфере туризма, и в области технологий, и в развитии экологических программ.

«По всем этим направлениям будем предлагать решения и проекты, которые уже доказали свою эффективность в других регионах и могут быть адаптированы в СКФО. Будем смотреть, как активнее вовлечь в эти процессы малый и средний бизнес, каких условий сейчас не хватает и как их можно оперативно создать», — сообщила она.

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