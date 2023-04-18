Арухан Байманбетова: «Мы стараемся воспитывать детей так, чтобы они чётко осознавали почему и насколько важно служить в армии»

С 1 апреля в России начался весенний призыв. Призывная кампания продлится до 15 июля. На срочную службу в разные регионы страны отправятся молодые юноши. Святой обязанностью каждого гражданина, достигшего 18-летнего возраста, является служба в Вооруженных силах страны, защита народа и государства.

Об этом своим мнением делится директор средней школы села Карасув Ногайского района Байманбетова Арухан Бегалиевна.

– Защита Отечества является долгом и обязанностью гражданина Российской Федерации. Поэтому служба в Вооруженных силах, защита Отечества в России всегда была почетным и святым делом мужчин. Беречь родину – долг каждого человека. Чувства патриотизма, гражданской зрелости и любви к отчему дому и родному краю реализуется в ОУ на уроках литературы, ОБЖ, истории, обществознания и на различных мероприятиях.

Мы стараемся воспитывать детей так, чтобы они чётко осознавали почему и насколько важно служить в армии. Дети должны понимать, что армия не просто часть государственного строя. Мы должны понимать, что сильная армия – это защита и оборона каждого человека в стране, сильная армия –это уверенность в завтрашнем дне. Я считаю, что каждому мужчине важно пройти службу в армии.

Желаю всем призывникам и солдатам отличной службы, продолжать добрые традиции беззаветного служения своей Отчизне. Пусть армия прибавит призывникам сил, мужества, отваги и здоровья. И помните, вас всегда ждут на родной земле, – сказала директор Карасувской средней школы Байманбетова Арухан Бегалиевна.

Источник: Голос степи