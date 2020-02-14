Артём Здунов встретился с новым составом Открытого молодежного правительства

13 февраля Артем Здунов встретился с четвертым составом Открытого молодежного правительства РД, который был сформирован в результате конкурса Министерства по делам молодежи РД.

Конкурс проводился в сентябре 2019 года.По его итогам из ста заявок в конечный состав ОМП прошло двадцать дублеров.

Камил Саидов, министр по делам молодежи РД, рассказал о том, что для членов молодежного правительства разработана образовательная программа, которая включает курсы на базе РКЦ в ДГТУ.

Председатель молодежного правительства Магомед Магомедалиев рассказал об основных направлениях и проектах, которые планируется реализовать с привлечением девятнадцати профильных комитетов ОМП.

Среди планируемых мероприятий намечена организация окружного съезда Ассоциаций молодежных правительств и участие в конкурсе «Проектный ОЛИМП».

Артем Здунов пригласил ОМП к эффективному взаимодействию, том числе и в реализации главных целей и задач, отметив, что обучение – это главная цель ОМП и парламента. Премьер подчеркнул, что представители молодежного правительства должны присутствовать на заседаниях Правительства и на еженедельных совещаниях, а также способствовать гласному сопровождению нацпроектов в социальных сетях.

На встрече Артему Здунову были представлены два проекта: «Здоровье бабушек и внуков» и «Школа гидов и волонтеров туризма». Для реализации последнего проекта выбран город Дербент, где с участием фонда «ПосетиКавказ» откроется школа гидов.

Премьер поприветствовал данные проекты, отметив, что данные встречи должны стать регулярными не только для определения новых проектов, но и для контроля уже реализуемых.