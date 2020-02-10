Образование

Артём Здунов встретился с молодыми учеными

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8 февраля, в День российской науки, Артем Здунов в здании Научной библиотеки ДГУ провел  встречу с молодыми ученными Дагестана.  

Премьер-министр Дагестана, поприветствовав гостей, отметил главные аспекты  предстоящей беседы: он подчеркнул, что научные разработки должны эффективно реализовываться на практике.

Здунов сказал о том, что реализации перспективных предложений могут способствовать нацпроекты. В 2020 году Дагестан принимает участие во всех национальных проектах страны, и это дает дополнительные ресурсы для финансирования инновационных проектов.

Премьер подчеркнул, что необходимо большое внимание  уделять школьникам, так как это будущие студенты. И для развития школьного образования на региональном уровне есть финансовые возможности.

О работе в рамках нацпроекта «Наука» рассказал врио руководителя ДФИЦ РАН Акай Муртазаев. Он отметил, что в рамках реализации проекта открылись две лаборатории, где работают двадцать четыре исследователя из нашего региона. Проектная деятельность ведется совместно с Дагестанским государственным университетом.

Председатель студенческого научного общества ДГУ Фарида Велиева напомнила, что вуз в прошлом году  стал победителем в 12 Международной олимпиаде «IT-планета», и признан  «Лучшим учреждением высшего профессионального образования по СКФО». Велиева отметила, что студенты активно вовлечены в научную и практическую среду, активно реализуя свои знания на практике. По ее словам, главная цель —  это сделать науку ближе к жизненным реалиям.

Далее Председателю Правительства РД презентовали проекты, реализуемые в республике.  Некоторые из них, это «Социальная мастерская» — обладатель гранта на форуме «Машук» или «Забытие игры нашего двора» — победитель Всероссийского грантового конкурса. Артем Здунов заметил, что в рамках последнего можно провести фестиваль для детей и организовать мощный центр командообразования.

Также в рамках встречи обсуждались аспекты развития науки в регионе. В завершение Здунов вручил госнаграды молодым ученым.

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